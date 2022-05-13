U19'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Sarı lacivertli kulüp bu mücadele öncesinde bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, mücadelenin Ülker Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

U19'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Sarı lacivertli kulüp bu mücadele öncesinde bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, mücadelenin Ülker Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Akademimizin, geleceğimiz olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, U19 derbisi için stadımızın kapılarını açıyor.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Fenerbahçe U19 Takımımız ile Galatasaray U19 takımı arasında 18 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 28. hafta erteleme maçına ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın hemen öncesinde oynanacak maç taraftarlarımızın da olduğu özel bir atmosferde oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak maçın yayını, TRT Spor'dan olacak.

Hasılatının tamamen geleceğimiz olan Futbol Akademimize aktarılacağı U19 derbisinin bilet satışları 14 Mayıs 2022 saat 13.00 itibariyle www.passolig.com.tr üzerinden olacaktır.

Maça gelemeyen taraftarlarımız, hatıra bilet alarak Akademimize destek olabileceklerdir.

Bilet fiyatları:

Fenerium / Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL