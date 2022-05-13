Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi için artık gün sayan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca ile yapılan konuşmadaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus'un transfer talepleri belli oldu!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde yönetim, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la görüşmelerini sıklaştırdı. Tecrübeli teknik adamın yapılan olan görüşmede talepleri belli oldu. 67 yaşındaki hocanın önceliği santrofor bölgesine verdiği öğrenildi. İşte Jorge Jesus'un transferde öncelikleri... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi için artık gün sayan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca ile yapılan konuşmadaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
67 yaşındaki çalıştıcının, maaş konusunun çözülmesinin ardından yönetime transferlerle ilgili taleplerini de ilettiği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli takımın bu sezon çoğu maçını izlediğini bildiren Jesus'un takviye yapılmasını istediği bölgeler konusunda görüşlerini açıkladığı öğrenildi.