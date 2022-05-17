Fenerbahçe'de gelecek oyunculara odaklanılmışken takımdan ayrılacaklar da belli olmaya başladı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ile Mesut Özil ayrılık noktasına geldi!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için iddialı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyecek bir kadro kurulması planlanırken, gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de netlik kazanmaya başladı.Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla takıma kazandırdığı Mesut Özil ile ayrılık noktasına geldi. Yıldız futbolcunun Meksika ekibi Necaxa'ya transfer olacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
İsmail Kartal yönetiminde yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda yabancı teknik direktör ile çalışacağız açıklamasından sonra görüşülen isimlerle son noktaya gelindi.