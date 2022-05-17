FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'dan müthiş gelir kaynağı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon başında satışa çıkarılan formaların kaç adet satıldığı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 300 bin adet forma satışı olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu rakam ile çok fazla gelir elde ettiği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 17:01