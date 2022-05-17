Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında ekonomik açıdan kulübün elini rahatlatacak hamleler yapılmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'dan müthiş gelir kaynağı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon başında satışa çıkarılan formaların kaç adet satıldığı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 300 bin adet forma satışı olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu rakam ile çok fazla gelir elde ettiği ifade edildi. İşte detaylar...
Kanarya sezon başında büyük bir lansman ile formalarını açıklamıştı.
Yeni sponsorluk anlaşması kapsamında formalarını çıkartan sarı-lacivertlilerde taraftarlar formaya büyük ilgi göstermişti.