VakıfBank ile Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Son dakika spor haberi - Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet 5. maçta karşılaşacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor! Serinin 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 5. ve son maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Kazanan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda heyecan sona eriyor. Serinin 5. karşılaşması perşembe günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Seride 2-2 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1'lik skorla kazandı. Serinin 3. müsabakasını 3-1 alan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçse de, VakıfBank 4. maçta geriden gelerek rakibini 3-2 yendi ve seriyi 2-2'ye taşıdı.

Perşembe günü oynanacak müsabakada kazanan takım 2021-2022 sezonu Sultanlar Ligi'nde şampiyon olacak.



