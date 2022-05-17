Fenerbahçe'de son dakika haberi: Jorge Jesus'un menajerinden flaş açıklama!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique'den flaş açıklama geldi. Henrique, "Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığı doğru ve bu tekliflerden bir tanesi Şili'den. Jorge Jesus bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. Günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluğa oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 00:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 01:07