Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması adına hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus Gabigol ile birlikte geliyor! İşte o plan
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için planlamalarına başlayan sarı-lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeyi planlayan Fenerbahçe'de forvet transferi için Flamengo forması giyen Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa (Gabigol) ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmak için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe , Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi halinde, onun prensi Gabigol'e de imza attırmak istiyor.