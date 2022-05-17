Fenerbahçe'de transfer dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kiralıktan dönecek oyuncular yönetimi kara kara düşündürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samatta, Lemos ve Max Meyer'den haber var! Geri dönüyorlar...
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken kiralık olarak gönderilen isimlerden haber var. Daha önce takımdan ayrılan Samatta, Lemos ve Max Meyer, sarı lacivertli kulübe geri dönecek. Kulüplerinde beklenen performansı gösteremeyen 3 yıldız ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte ayrıntılar...
2020 yazında 6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı.
29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı.