Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel yeşil sahalara veda etti!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Slovak savunmacı Martin Skrtel, futbolu bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızlarından Martin Skrtel, futbol hayatını noktaladı.

Yeşil sahalara veda eden Skrtel şu ifadeleri kullandı:

"20 yıllık kariyerimin ardından bir karar vermek zorundaydım. Uzun süredir sırt ağrılarım var ve artık bu şekilde oynamama izin vermiyor. Oynadığım tüm kulüplerin taraftarlarına teşekkür ediyorum. Eşime, oğluma, anneme, babama, kardeşlerime teşekkürler."

F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR FORMASI GİYDİ

Uzun süren Liverpool kariyerinin ardından Skrtel, 6 milyon euro karşılığında, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Skrtel, 2019-20 sezonunda Başakşehir'e transfer olmuş, 2021-22 sezonunda Spartak Trnava'nın yolunu tutmuştu.

Skrtel, kariyerin boyunca 617 maça çıkarken 35 gol 12 asist üretmişti.