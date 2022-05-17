Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Haris Seferovic ısrarını sürdürüyor!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle golcü transferine yoğunlaşan sarı lacivertli ekip, aradığı ismi sonunda buldu. Haris Seferovic'in ikna edilmesi için yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Kanarya'nın İsviçreli futbolcu için yapacağı teklif de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Yönetim bir yandan teknik direktör gündemini değerlendirirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemde.
Sarı lacivertli ekip yıldız futbolcularına gelecek olan teklifleri belli oluyor.