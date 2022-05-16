Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe Nicolas de la Cruz transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi. Arjantin basını, Nicolas de la Cruz transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğunu ifade etti. İşte o gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 12:39