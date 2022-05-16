Süper Lig'in 37. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe Nicolas de la Cruz transferinde mutlu sona yakın
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi. Arjantin basını, Nicolas de la Cruz transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğunu ifade etti. İşte o gelişmenin detayları...
Sarı lacivertliler bu sonucun ardından ligde son haftaya girilirken Konyaspor'un 3 puan önünde ikinciliği sağlama aldı.
Beşiktaş derbisinin ardından bu maçta da oynanan etkisiz oyun, İsmail Kartal'a olan güveni zayıflattı.