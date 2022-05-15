TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Luis Suarez planı ortaya çıktı!

Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Suarez'e Fenerbahçe yıllığı 3.5 milyon Euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklifi yapacak. İmza parası ise 3 milyon Euro olacak. Kanarya 35 yaşındaki dünya yıldızı için paraya kıyacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 06:40