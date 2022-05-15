Transferde önceliği santrfor mevkisine veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ile birlikte Luis Suarez ismi öne çıkmış durumda.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Luis Suarez planı ortaya çıktı!
Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Suarez'e Fenerbahçe yıllığı 3.5 milyon Euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklifi yapacak. İmza parası ise 3 milyon Euro olacak. Kanarya 35 yaşındaki dünya yıldızı için paraya kıyacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hafta başında Başkan Ali Koç, yıldız oyuncunun menajeri ile Madrid'de bir araya gelmiş ve transferin ekonomik boyutu hakkında ilk bilgiler elde edilmişti.
Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli kurmaylar 35 yaşındaki Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.