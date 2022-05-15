Fenerbahçe'de yeni sezon planlanmasına başlandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan yeni sezon bombası: Jose Callejon!
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için teknik direktörlük için Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarına başladı. İtalyan basınına yansıyan habere göre Kanarya, Fiorentina'dan ayrılmaya hazırlanan Jose Callejon için temaslarını sürdürüyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, bir yandan teknik direktör görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroya katılacak olan isimlerle temas halinde.
İç transferde Serdar Aziz'le söz kesen Kanarya, dış transferde de harekete geçmiş durumda.