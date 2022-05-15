Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Fenerbahçe Devler Ligi aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertliler kazanırsa sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyecek ve 'Şampiyonlar Ligi' biletini cebine koyacak. İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
Fotomaç'ta yer alan haberde, haftaya 3'üncü sıradaki Konyaspor'un 5 puan önünde ikinci sırada giren Kanarya, kazanması halinde rakibinin alacağı sonuca bakmadan ligi ikinci bitirmeyi garantileyecek.