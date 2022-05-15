Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar kaleci ve antrenör olarak görev yapan efsane kaleci, "Doğduğum, büyüdüğüm, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren camiaya karşı kendi büyüdüğüm evimde ilk kez rakip olacağım. İnşallah iki takım adına da güzel bir maç olur" dedi.



