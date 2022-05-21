Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında bulduğu gol VAR'dan döndü!
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin 20. dakikada Serdar Dursun ile bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 19:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 19:35
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin 20. dakikada Serdar Dursun ile bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
Volkan Bayarslan pozisyonu VAR monitöründe inceledi ve faul kararını verdi.
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(Fotoğraf: beIN Sports)
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