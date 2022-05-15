Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler Bright Osayi-Samuel'in peşinde! İşte o kulüpler...
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Osayi Samuel, bu sezonki performansıyla birçok kulübü peşine taktı. Yıldız oyuncunun özellikle sarı lacivertlilere geldiği ülke olan İngiltere'den birçok talibinin olduğu biliniyordu. Osayi için 3 Ada ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışı da tüm hızıyla devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la görüşmeler sürerken Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanabilir.