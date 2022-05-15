FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler Bright Osayi-Samuel'in peşinde! İşte o kulüpler...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Osayi Samuel, bu sezonki performansıyla birçok kulübü peşine taktı. Yıldız oyuncunun özellikle sarı lacivertlilere geldiği ülke olan İngiltere'den birçok talibinin olduğu biliniyordu. Osayi için 3 Ada ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 11:56