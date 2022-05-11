Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzaya kaldı! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlamak isteyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u gündemine almıştı. Deneyimli hoca için iki kez Portekiz'e giden sarı-lacivertli yönetim, Jesus'ta mutlu sona yakın. Öte yandan gazeteci Pedro Almeida, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yapacağı sözleşmenin detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
Adı Joachim Löw ve Nuno Espirito Santo gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Jorge Jesus'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus için ikinci kez Portekiz'e giderek 67 yaşındaki çalıştırıcıyla bir görüşme daha gerçekleştirmişti.