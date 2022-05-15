Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Karagümrük CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçının detayları...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamıyor.



Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler zorlu müsabakada forma giyemiyor.



VOLKAN DEMİREL, KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELİYOR

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak geliyor.



Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkıyor.