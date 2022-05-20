Süper Lig'de sezonun sona ermesine bir hafta kala, takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Samuel Umtiti müjdesi!
Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken başta 3 büyükler olmak üzere tüm ekipler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan yıldız futbolcu Samuel Umtiti cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Fransız stoperin kulübü Barcelona, yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Gündeme birçok isim dahil edilirken İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı.