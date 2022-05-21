Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda bugün ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Kanarya sezonu Malatya'da kapatıyor! İşte Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de Fenerbahçe, sezonun son maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal önderliğinde sarı lacivertli ekip, lig sonuncusu rakibini yenerek sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelenin hakemi; Volkan Bayarslan...
Son haftaya ikili averajının eşit olduğu Konyaspor'un 3 puan önünde giren ve averajda da 9 gol önde olan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde garantilemişti...