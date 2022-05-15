Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemesi için son haftayı bekleyecek.

Ayrıca karşılaşmada sarı kart gören Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. İngiliz futbolcu gelecek haftaki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

Karagümrük ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

ALTAY DALYA DEDİ



Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100'üncü maçında Fatih Karagümrük karşısında kaleyi korudu.



SZALAI 3 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Szalai, beklenenden önce takıma geri döndü. Macar oyuncu, son olarak 3 hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde yer almıştı.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.



VOLKAN DEMİREL İLK KEZ KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELDİ



Fenerbahçe'de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköy'de yer aldı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.



TRİBÜNLER DOLDU



Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu'na gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.