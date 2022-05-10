29 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Arsenal ile geçirdiği verimli sezon sonrasında Mikel Arteta'nın talimatıyla yeniden sözleşme imzalamak için Arsenal ile masaya oturdu.
TRANSFER HABERLERİ | Mohamed Elneny'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen haber!
Son dakika transfer haberleri: Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'den bir dönem kiralık olarak da forma giydiği Beşiktaş'a kötü haber. Son dönem performansı ile İngiltere ekibinde forma şansı da bulmaya başlayan Mısırlı futbolcudan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Mısır basınından Cairo24'te yer alan habere göre, 2024'e kadar sürecek bir sözleşme için anlaşacak olan Elneny, Beşiktaş ile görüşmelerini Arsenal ile anlaşma aşamasında olduğu için askıya aldı.
Orta sahasını bir kez daha Mısırlı oyuncuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Elneny'den gelen kötü haberle, orta saha için opsiyonları yeniden değerlendirmeye başladı.