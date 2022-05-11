TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth rekabeti kızıştı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya. Alexander Sörloth'un menajeri yarın İstanbul'a geliyor. Leipzig, yıldız oyuncu için teklifleri değerlendireceğini açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen menajer Wivestad İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimi ile görüşecek olan menajer, teklifleri 1. ağızdan dinleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40