Yaz transfer sezonu için kulüpler çalışmalarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth rekabeti kızıştı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya. Alexander Sörloth'un menajeri yarın İstanbul'a geliyor. Leipzig, yıldız oyuncu için teklifleri değerlendireceğini açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen menajer Wivestad İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimi ile görüşecek olan menajer, teklifleri 1. ağızdan dinleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Yaz transfer sezonu için kulüpler çalışmalarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de büyük sükse yapan Alexander Sörloth'un menajerinin, Fenerbah��e ve Beşiktaş ile görüşmek için yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Sörloth'un menajeri Morten Wivastad'ın Leipzig'in teklifleri değerlendirme kararı aldıktan sonra İstanbul'a gelmeye karar verdiği öğrenildi.