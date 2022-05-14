Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda takımı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. 2022/2023 sezonunda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim... (FB spor haberi)
Yurt içinden Eren Elmalı, Halil Akbunar, Doğucan Haspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozok'u listesine alan sarı-lacivertliler, yurt dışından ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyor.
Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı.