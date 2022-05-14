Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer harekatı hızla sürdürülüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Edin Dzeko bombası!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları başladı. Sarı lacivertli ekip yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isterken, özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. Kanarya'nın hedefinde ise Edin Dzeko var. İşte detaylar...
İsmail Kartal yönetiminde yükselişe geçen ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkını devam ettiren sarı-lacivertliler, transferde büyük oynamayı düşünüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek sezon için yabancı teknik direktörle çalışacağız açıklamasının ardından çalıştırıcı arayışında sona gelindi.