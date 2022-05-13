FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Berke Özer gidiyor yerine o isim geliyor!

Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulamayan ve görev aldığı sürede de beklentilerin altında kalan Berke Özer sezon sonunda takımdan ayrılacak. Başkan Ali Koç düzenlenen imza töreninde, "Berke ve bizim için en iyisi yolları ayırmak" açıklamasında bulunmuştu. Sarı-lacivertliler bununla birlikte Altay Bayındır'la rekabet edecek bir ismi takıma dahil edecek. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 06:40