Gelecek sezon için kaleci bölgesinde rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdan ayrılması bekleniyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Berke Özer gidiyor yerine o isim geliyor!
Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulamayan ve görev aldığı sürede de beklentilerin altında kalan Berke Özer sezon sonunda takımdan ayrılacak. Başkan Ali Koç düzenlenen imza töreninde, "Berke ve bizim için en iyisi yolları ayırmak" açıklamasında bulunmuştu. Sarı-lacivertliler bununla birlikte Altay Bayındır'la rekabet edecek bir ismi takıma dahil edecek. İşte o isim ve detaylar...
Gelecek sezon için kaleci bölgesinde rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdan ayrılması bekleniyor.
Genç futbolcu için gelecek teklifler beklenirken yerine alınacak oyuncu noktasında çalışmalar da başladı.
Sarı-lacivertli ekibe Belçika basınından flaş bir Berke Özer iddası geldi.