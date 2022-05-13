Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kalmasıyla birlikte Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Serdar Aziz gelişmesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz'in geleceği merak konusu olmuştu. Özellikle İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte yükselen bir grafik çizen tecrübeli stoperle ilgili karar verildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler de merak ediliyor.
Kanarya'nın şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenirken, sözleşmesi biten oyuncuların akıbeti de merak konusu oldu.