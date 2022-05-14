Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanmış durumda.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcü adayları netleşti! Gol kralı...
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması başladı. İsmail Kartal yönetiminde yükselişini sürdüren sarı-lacivertliler yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor. Teknik direktör arayışlarında Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen Kanarya, transfer çalışmalarına da hızla devam ediyor. Hücum yönünden takımı zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, golcü adaylarını netleştirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İsmail Kartal yönetiminde yükselişe geçen sarı-lacivertliler sezon başında kadroda yaşadığı sıkıntıları gelecek sezon yaşamak istemiyor.
Sezona Vitor Pereira ile başlayan Kanarya, kötü gidişatın ardından yollarını ayırmış yerine İsmail Kartal getirilmişti.