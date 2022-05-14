Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı birçok kez Fenerbahçe ile anılan fakat bir türlü transferi gerçekleşmeyen Haris Seferovic'in, Benfica'dan ayrılacağı kesinleşti ve sakatlıkları geride bırakıp beyaz bir sayfa açmak istediği aktarıldı.