Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a James Rodriguez'den kötü haber!
Avrupa futbolunda bir dönem adından çok fazla söz ettiren ancak günden güne geriye giden James Rodriguez, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olmuştu. Burdan ayrılması beklenen Kolombiyalı orta saha için Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girmişti. Öte yandan iki Süper Lig devine kötü haber geldi. İşte detaylar...
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.