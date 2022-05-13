Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamadı, kupaya ve Avrupa'ya erken havlu attı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hollanda devi Ajax Altay Bayındır için geliyor!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Milli file bekçisi için en ciddi aday ise Ajax. Hollanda devi sarı lacivertliere resmi teklif yapmaya hazırlanırken, yetkililerin İstanbul'a geleceği tarih de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Buna rağmen Sarı-Lacivertliler'in birçok oyuncusu transferin gözdesi haline geldi.
Bu isimlerden biri de Altay Bayındır.