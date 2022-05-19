FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo’ya dev teklif!

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Miguel Crespo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli oyuncu için İspanyol devininin Fenerbahçe'nin kapısını dev bir teklifle çalacağı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 06:40