Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo’ya dev teklif!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Miguel Crespo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli oyuncu için İspanyol devininin Fenerbahçe'nin kapısını dev bir teklifle çalacağı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli yönetim teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdürüyor.
Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.