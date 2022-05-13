Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e ABD'den iki talip var! Takımdan ayrılacak mı?
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak sonrasında kadro dışı kalan Mesut Özil'in geleceği merak konusu. Türk asıllı Alman yıldıza ABD'den iki ciddi talibin çıktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesus'a emanet etmek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk hasretini dindirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.