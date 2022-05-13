Söğüt, mart ayında yaptığı açıklamada ise, "Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak devam edecek. 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı.