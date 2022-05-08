FENERBAHÇE HABERİ - İşte İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi planı!

Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 36. haftasında sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. 8 Mayıs Pazar günü 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncularına bir motivasyon konuşması yaptığı ve bu konuşmada derbi taktiğini belirlediği ifade edildi. İşte tecrübeli teknik adamın Beşiktaş derbisi planı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 06:40