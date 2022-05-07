Fenerbahçe olağan divan kurulunda, en önemli maddelerden biri teknik direktör konusuydu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör kim olacak? Ali Koç konuştu
FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Başkan Ali Koç alınan üst üste başarılı sonuçların ardından teknik direktör konusunda İsmail Kartal ile devam edilip edilmeyeceği resmen açıklanmazken bir yandan da arayışlarını sürdürüyor. İşte sarı-lacivertlilerin teknik direktör gündemi...
Camia, kulübün yeni hocasının kim olacağını merak ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sarı lacivertlilerin başkanı yaptığı konuşmada, İsmail Kartal'a teşekkür etti.