Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o çarpıcı istatistik
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kritik derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma öncesi dikkat çekici bir istatistik paylaşıldı. İşte detaylar...
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.