Filede Türk derbisiyle sezon tamamlanıyor. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan mücadelede VakıfBank sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. VakıfBank-Fenerbahçe maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.



SERİDE 2-2'LİK EŞİTLİK VAR



Daha önce oynanan 4 karşılaşmada 2 defa Fenerbahçe 2 defa da VakıfBank parkeden galibiyetle ayrıldı.



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VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanıyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.