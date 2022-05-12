Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
SERİDE 2-2'LİK EŞİTLİK VAR
Daha önce oynanan 4 karşılaşmada 2 defa Fenerbahçe 2 defa da VakıfBank parkeden galibiyetle ayrıldı.
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VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanıyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.