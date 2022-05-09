SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 14:35
Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.