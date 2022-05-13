Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sezon başı kaybedilen puanlar üzüldüklerini söyledi.
FENERBAHÇE HABERi - Mert Hakan Yandaş'tan flaş Vitor Pereira sözleri!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, sezon başı yaşanılan puan kayıplarıyla ve eski hocası Vitor Pereira hakkında flaş bir söylemde bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; başarılı futbolcu eski hocası Vitor Pereira hakkında şu sözleri söyledi: "Farklı bir hoca ile farklı bir sisteme alışmamız zaman aldı. Bu sürede telafi edilemeyen kayıplar yaşadık ve hedeften uzaklaştık"
27 yaşındaki orta saha, İsmail Kartal'la ise müthiş bir çıkış yakaladıklarını dile getirdi.