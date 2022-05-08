Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maça gelene kadar hiç beklemediğimiz sakatlıklar oldu. Hepsi kas sakatlığı. En sonunda da Arda sezonu kapattı. Şanssızlıklar yaşıyoruz. Beşiktaş'a karşı en yatkın, en ideal şekilde hazırlandık ve ona göre kadro çıkardık."

"Bugün buraya kazanmak için geldik. Bu bir derbi, Beşiktaş seyircisi önünde oynayacak ama biz bu tip derbilerde böyle seyirci önünde oynamaya alışığız. İstediğimiz 3 puanı almak istiyoruz."

Beşiktaş da kazanmak isteyecektir, bizim de yerimizi korumamız için kazanmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynayarak, sakin kalarak başarılı bir şekilde evimize dönmek istiyoruz.