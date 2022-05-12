Forvete üst düzey bir takviye yapacak olan Fenerbahçe için son iddia Mariano Diaz oldu.
TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Mariano Diaz...
Yeni sezonda golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in yeni sezonda düşünmediği Mariano Diaz'la ilgilendiği öne sürüldü. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların yıldız futbolcu ile yollarını ayırmak istediği ve gönderilecek oyuncular listesine koyduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İspanyol basını, Real Madrid'in Benzema'ya gelecek sezon yeni bir yedek aradığını bu kapsamda Diaz'ı satmayı planladığını yazdı.
Dominikli golcü ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ifade edildi.