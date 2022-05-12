Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Nicolas de la Cruz!

Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takım için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz için harekete geçtiğini ifade etti. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 06:40