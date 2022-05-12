Güney Amerika'dan Fenerbahçe ile ilgili çok flaş bir iddia geldi.
Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Nicolas de la Cruz!
Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takım için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz için harekete geçtiğini ifade etti. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Güney Amerika'dan Fenerbahçe ile ilgili çok flaş bir iddia geldi.
Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin Nicolas de la Cruz transferi için girişimleri sürdürdüğünü yazdı.
River Plate'in aralık ayında sözleşmesi bitecek oyuncunun gitmesine soğuk bakmadığı belirtiliyor.