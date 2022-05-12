TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Jorge Jesus'un eski öğrencisi Nemanja Matic'e kanca!

Yeni sezonda Luiz Gustavo ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe yönetimi, Crespo'ya gelen teklifleri de hesaba katarak 6 numara takviyesini gündeme aldı. Jorge Jesus'la yapılan görüşmelerde, sezon sonu Manchester United'tan ayrılma kararı alan Nemanja Matic'in isminin masaya geldiği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 06:40