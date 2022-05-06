Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, yaz transfer sezonu için çalışmalar başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae ve Attila Szalai takımdan ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de sergiledikleri futbolla göz dolduran Kim Min Jae ve Attila Szalai için sarı-lacivertli yönetimden flaş bir karar geldi. Avrupa ekiplerinin radarında olan iki yıldız futbolcu için işte yönetimin almış olduğu o karar... (FB spor haberleri)
Bir yandan gelecek oyuncularla ilgilenen sarı lacivertliler, diğer yandan da Avrupa devlerinin istediği oyunculara dair planlar yapıyor.
TEKNİK DİREKTÖR MESELESİ NE OLACAK?
Kanarya, İsmail Kartal ve Jorge Jesus ikileminde kalmış durumda. Portekizli teknik adam, son olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;