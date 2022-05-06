İsmail Kartal'la hedefe koşan Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik adam arayışları tam gaz sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nuno Espirito Santo gerçeği ortaya çıktı! İstediği ücret...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus ismi üzerinde yoğunlaşan ve Joachim Löw ile de görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde Nuno Espirito Santo da gündeme gelmişti. Başkan Ali Koç'un görüştüğü Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin başına geçmeme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Başkan Ali Koç, nisan ayının sonunda Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmiş, 67 yaşındaki Jesus'un kararını mayıs ayının başında vereceği belirtilmişti.
Portekizli hocanın yanıtını bekleyen sarı-lacivertliler, cevabın olumsuz olması halinde B ve C planlarını da elinde hazır tutmak istiyor.