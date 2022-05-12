Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil ile ilgili flaş iddia! Jorge Jesus gelirse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir süredir teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Jorge Jesus'ta mutlu sona yakın olan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Alman basını, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcuyla ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sezon başında getirilen Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör için arayışlarını hızlandırmıştı.
Joachim Löw ile anlaşma sağlayamayan yönetim, gündemdeki diğer isim olan Jorge Jesus'ta önemli aşama kaydetti.