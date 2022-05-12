Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 95-56'lık skorla kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi. İşte detaylar...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 mağlup ederek durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Fenerbahçe Safiport'tan Sabally oldu.

MAÇIN NOTLARI

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan

FENERBAHÇE SAFİPORT: Kayla McBride 23, Alina Iagupova 16, Satou Sabally 25, Olcay Çakır Turgut 5, Kiah Stokes 4, Tuğçe Canıtez 12, Elizabeth Williams 7, Şerife Alperi Onar, İdil Saçalır, Doğa Adıcan 3, Banu Şimşek

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: DeWanna Bonner 15, Shavonte Zellous 15, Esra Ural Topuz 4, Nika Baric, Sinem Ataş 13, Asena Yalçın 9, Feride Akalan, Yeliz Doğan, Elanur Menteş, Fatmanur Karakaş

1'İNCİ PERİYOT: 27-16

DEVRE: 47-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-44