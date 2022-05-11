Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 16:09