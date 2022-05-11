TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde yükseliş devam ederken gelecek sezon için teknik direktör arayışları ve transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelirken forvet bölgesi için Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi ile ilgilendiği belirtildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 13:16