Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanmasında transfer çalışmaları hızla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde yükseliş devam ederken gelecek sezon için teknik direktör arayışları ve transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelirken forvet bölgesi için Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi ile ilgilendiği belirtildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
İsmail Kartal yönetiminde yükselişini sürdüren sarı-lacivertliler gelecek sezon transferleri için görüşmelere başladı.
Sezona hazır ve tam kadro olarak girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kadroda belirlenen eksik bölgelere nokta atışı transferler yaparak Şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor.