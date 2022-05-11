FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan beklenmedik hamle! Jorge Jesus'tan sonra...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe, ligde çıktığı son 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, Kartal'a kulüp içerisinde görev vermeyi sürdüreceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ikinci adam olmayacağını belirten İsmail Kartal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 13:16