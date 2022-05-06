Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen Fenerbahçe'de gözler pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya golcü bombasını patlatıyor! Hedefte Teemu Pukki var
Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Yeni sezona yeni bir santrforla başlamak isteyen sarı lacivertli ekip, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kanarya, Norwich formasıyla Premier Lig'de başarılı bir grafik çizen Teemu Pukki'yi listesine aldı. Finlandiyalı santrforun menajeriyle ilk temas da gerçekleşti. İşte ayrıntılar...
Sarı-lacivertliler ezeli rakibini deplasmanda devirip hem taraftarını sevindirmek hem de çıkışını sürdürmek istiyor.
Derbi dışında teknik direktör arayışlarının da devam ettiği Kanarya'da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.